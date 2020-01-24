【英超】利物浦反勝般茅距冠軍僅3勝　疫情下傳英超限500人入場 (22:37)

在新型冠狀病毒肺炎疫情下，本周英超取消賽前握手禮，雙方球員賽前走過時僅點頭示意，但雙方領隊高普及艾迪荷維則相擁。利物浦昨有門將艾利臣比加臀部受傷，兼落選月尾的巴西隊國際賽大軍，預料在下周歐聯對馬德里體育會的16強生死戰亦不能上陣。後衛安德魯羅拔臣則抱恙，今仗要由占士米拿頂上。般尼茅夫亦有借將哈利威爾遜未能倒戈。

般尼茅夫開賽8分鐘憑前鋒哥林威爾遜接應傳中建功領先，但今季第14次上陣的阿祖安卡斯迪路，之後將尼敦阿基的頭槌托出底線。客軍後衛史堤夫曲克之後傷出，後備上陣的積克森遜25分鐘被沙迪奧文尼偷球，再助攻第100次英超上陣的穆罕默德沙拿扳平。文尼33分鐘單刀為利物浦半場反超前。占士米拿下半場一次護空門，文尼則遠射中楣角，利物浦保持2：1勝果完場，近5場第2次勝出。

紅軍賽後領先踢少兩場的曼城25分，只要在未來9場再取9分，便會時隔30年再奪英格蘭頂級聯賽錦標，亦會是英超1992年成立後首次奪冠。

另外，《每日郵報》等多間英媒引述消息，指英國政府下周一（9日）與體育界開會，討論疫情若持續，體壇的應對方案，包括提議包括體育活動參與人數「封頂」至500人。《天空體育》指英超賽會或禁止70歲以上人士入場，若果屬實，72歲水晶宮主帥鶴臣未知會否獲豁免。

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