【體壇巨人】港協永遠名譽會長沙理士辭世　享年100歲　特首致哀 (19:10)

港協表示沙理士於昨日辭世，該會表示深切哀悼。聲明中寫道，沙理士在港協在1950年成立後，先後出任義務秘書長、主席、會長及永遠名譽會長，服務本地體育界逾半個世紀，在1967至1998年擔任會長期間，努力令港將在1997年回歸後能續以「中國香港」名義參戰。沙理士於2012年獲國際奧委會頒發「體育與可持續發展大獎」，但近年鮮有公開露面。港協形容，沙理士辭世是香港體育界及整個社會的巨大損失，又指沙理士曾在市政局、房屋委員會出任公職，貢獻受到社會廣泛認可。人稱「沙翁」的沙理士為葡萄牙裔港人，於1998年獲頒授大紫荊勳章。

特首鄭月娥亦對沙理士逝世表示哀悼，她說：「沙理士一生致力香港體育發展，貢獻良多，影響深遠。他是港協暨奧委會創會成員之一，多年來曾在會內擔任不同要職，包括超過30年擔任會長，期間推動香港運動員出外比賽，亦促成香港運動員在特區成立後繼續以「中國香港」之名號參加國際賽事，大大增加香港運動員的發揮機會。除體育外，沙理士亦熱心服務社會，曾任前市政局主席、房屋委員會委員和香港基本法諮詢委員會成員，備受社會各界敬重。他在1998年獲頒授大紫荊勳章，表揚他推動香港業餘體育及奧林匹克運動發展。」她又稱：「我對沙理士的辭世深感哀痛，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」

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