【足總盃】東方大炒流浪8:2闖8強　葉鴻輝望疫情緩和後准球迷入場 (18:09)

繼上月在FTC閉門舉行16場菁英盃分組賽，今午起在康文署的將軍澳運動場，舉行足總盃首圈至4強賽事，揭幕戰由流浪對東方。賽事雖續閉門作賽，但球場靠近香港單車館公園，仍有4名東方球迷隔着鐵絲網觀賽及打氣。

東方矢志贏取足總盃冠軍，以取得下季亞洲賽資格，今仗以盧卡斯、辛祖、艾華頓及陳浩瑋四大鋒將攻堅，即由辛祖、巴辛的烏龍球及盧卡斯的入球，開賽30分鐘已領先3：0，及後流浪中堅斯薩及東方的陳浩瑋各入一球，半場東方領先4：1。換邊後盧卡斯再入一球，加上迪高建功及後備入替的黃威梅開二度，最終8：2大勝尾段有史提芬彭利拿入球的流浪。

球員在球場內未能使用沖身設施，流浪自行準備專車，讓球隊直接回到在九龍灣的球會會所，東方則由足總安排的專車接送到FTC沖涼，但有個別球員選擇自行離開。而球場在比賽結束後約一小時便關閉。

足總主席貝鈞奇及行政總裁溫達倫均有到場觀賽，貝鈞奇說，原定更衣室每次只能6人同時使用，經爭取最終增至9人，即每隊有兩間更衣室，可同時供18人使用，他說：「場地質素怎樣也比足球中心好，我覺得這問題不難解決，但要待與衛生署檢討評估情况及待疫情好轉，相信之後會放寬限制，設施以至香港都會逐步回復正常。」

流浪總監李輝立稱，滿意康文署「順從民意」：「其他的我們不苛求，重開有質素的球場比賽，能夠如期完成所有賽事，已很開心及滿足。」他說，鑑於球員到近康城的FTC沖身再回程，路程略較不便，故安排專車賽後直到球會會所。

東方門將葉鴻輝說，閉門比賽氣氛失色，但認為若疫情到4月再沒大變化，相信可取得更多康文署的球場重開，並期望重新開放給球迷入場：「場地質素較足球中心理想，今日天氣不算凍，3月的天氣漸回暖，未能即時沖涼問題不算大。」東方總監李志堅說，在盃賽早段已大幅領先，對手需放手一博下，促成大比數賽果。對於球場設施安排，他期盼可逐步改善。

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