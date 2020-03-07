【東京奧運】曹星如外圍賽首戰過關　下周一撼世界冠軍爭首度入奧 (19:43)

東京奧運亞大區外圍賽周二起在約旦安曼展開，港隊派出4男1女參賽，在職業賽年代曾取22連勝的曹星如出戰男子57公斤級別。這名32歲星將首圈輪空，今晚在16強才迎來首仗，對手是年輕10歲的前亞洲大學生賽季軍沙治索夫（Bakhtovar Sagizov）。

藍角的星如在首回合搶先進攻，對手一度跣腳，星如乘勢搶分，雖然最後20秒被對手搶回主導，但曹星如仍領先首回合。沙治索夫在第2回合多次以組合拳擊中星如，但星如仍憑反擊搶得分數，5名裁判中，4名判星如贏得此回合。星如最終以3：2勝出，在此爭入奧運的關鍵賽事，取得前年底回歸業餘拳壇後首場國際賽勝仗。

相較過往12回合的職業賽，星如現時在業餘賽事只打3回合，但要為一連數天的緊密賽程保留體力。他賽後表示體力尚可，明天則要在恢復的同時，繼續保持體重，亦對今日發揮感滿意：「今場比賽表現算可以，但出拳密度未夠，亦要注意保持攻擊距離和閃避還擊。」

星如下周一將出戰8強，對手為烏茲別克隊猛將米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）。他今日在星如前一場上陣，挾頭號種子之勢，以5：0輕取印度隊對手。25歲的米薩夏利諾夫戰績彪炳，在2014年至今累積32勝12負，2018年亞運封王後愈戰愈勇，去年連奪亞洲賽及世界賽，星如下輪勢迎來硬仗。假使星如未能打入4強，仍可在名次賽爭取前6位置，從而取得奧運席位。

相較過往12回合的職業賽，星如現時在業餘賽事只打3回合，但要為一連數天的緊密賽程保留體力。他賽後表示體力尚可，明天則要在恢復的同時，繼續保持體重，亦對今日發揮感滿意：「今場比賽表現算可以，但出拳密度未夠，亦要注意保持攻擊距離和閃避還擊。」

此外，香港空手道隊一姐劉慕裳及輪椅羽毛球隊一哥陳浩源，亦勢首登奧運舞台。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，原定本月中舉行的世界一級空手道超級聯賽（K1）摩洛哥站，及西班牙殘疾人羽毛球國際賽均被取消，令此兩項目的奧運及殘奧積分賽提早完結。劉慕裳在女子個人形排名第4，陳浩源則在WH2級別高踞次席，勢為港隊再添奧運及殘奧席位。

相關報道：【東京奧運】曹星如衝奧之路第一擊 周六碰塔吉克隊小將爭晉級

相關報道：【東京奧運】疫情影響延至今晚出發爭入奧 曹星如緊遵妻子吩咐做足防疫措施