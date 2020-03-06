【足球】朗拿甸奴用假護照或逃過一劫　被捕後竟被巴拉圭警察集郵 (19:08)

「細哨」前日在巴拉圭出席慈善活動後，因涉嫌使用虛假護照入境，與兄長在酒店被捕。二人承認使用該假護照，但聲稱是該慈善機構送贈的禮物；事實上，巴西和巴拉圭同屬南方共同市場，巴西國民憑身分證即可入境巴拉圭，而「細哨」兄弟入境時亦曾出示身分證。

負責此案的檢控官透露寬鬆處理：「我們正在尋找其他方法，讓他們不用面對正式檢控，他們被捕實屬意外。」法院將決定是否接納檢控官的提議，而毋需被檢控，「細哨」或可捐款予當地慈善機構了事。「細哨」目前被禁止離開巴拉圭，留在酒店受當局監視，而根據網上流傳的相片，這名傳奇球星已成巴拉圭警察的「集郵」對象。

The police who arrested Ronaldinho yesterday (had a fake passport) still managed to take a photo with him 😂 pic.twitter.com/ZRXV3qdAQo — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) March 5, 2020

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