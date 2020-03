【足球】朗拿甸奴用假護照或逃過一劫　被捕後竟被巴拉圭警察集郵 (19:08)

「細哨」前日在巴拉圭出席慈善活動後,因涉嫌使用虛假護照入境,與兄長在酒店被捕。二人承認使用該假護照,但聲稱是該慈善機構送贈的禮物;事實上,巴西和巴拉圭同屬南方共同市場,巴西國民憑身分證即可入境巴拉圭,而「細哨」兄弟入境時亦曾出示身分證。

負責此案的檢控官透露寬鬆處理:「我們正在尋找其他方法,讓他們不用面對正式檢控,他們被捕實屬意外。」法院將決定是否接納檢控官的提議,而毋需被檢控,「細哨」或可捐款予當地慈善機構了事。「細哨」目前被禁止離開巴拉圭,留在酒店受當局監視,而根據網上流傳的相片,這名傳奇球星已成巴拉圭警察的「集郵」對象。

The police who arrested Ronaldinho yesterday (had a fake passport) still managed to take a photo with him 😂 pic.twitter.com/ZRXV3qdAQo

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) March 5, 2020