【港足】世盃外亞洲區延期　港足或10月中鬥「雙伊」　主場賽維持旺角場 (17:37)

世盃外亞洲區次圈若然落實延遲7個月才重開，只能在10及11月的FIFA國際賽周，分別為10月7日至15日、11月11日至19日內舉行。雖香港足總此刻仍未收到最新賽程，但據內地、印尼及泰國的傳媒報道，原定3月26日及31日、6月4日及9日的賽事，將延期至10月8日及13日、11月12日及17日。因此，港足或將是10月8日作客伊朗隊、10月13日主場對伊拉克隊，以及11月17日作客巴林隊。

其中港足主場對伊拉克隊，香港足總行政總裁溫達倫早前表示，若賽事如期及在香港國際七人欖球賽延期，有意申請改到香港大球場舉行。但由於香港七欖亦延至10月16日至18日，跟港足在13日主場對伊拉克隊的賽程相近，故很大機會維持在旺角大球場舉行。

港足現於世盃外亞洲區次圈C組，以5戰5分暫列第4，餘下3場賽事。在賽事延期下，或令預計今年中入籍港足的球員，除了已取特區護照的防中迪高，還有後衛謝家強、翼鋒蘇沙及費蘭度，或趕上「尾班車」可參加今屆世盃外。

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