【英格蘭足總盃】熱刺16強負諾域治恐四大皆空　迪亞疑尋仇護親弟或遭秋後算帳 (20:15)

熱刺賽前三連敗，今仗先有後衛維頓漢在13分鐘開紀錄，諾域治前鋒祖斯比迪米斯於78分鐘扳平，令兩軍90分鐘言和，加時30分鐘無法改寫紀錄下，需以互射12碼勝負。諾域治門將告魯爾其間看過貼在自己水壺上的「貓紙」，結果撲出對方球員謝特臣費南迪斯及柏洛治的射門，加上拉美拿射中楣，諾域治終勝出3：2，時隔28年再躋身8強。

熱刺已無緣英超及聯賽盃，歐聯16強首回合又主場0：1負RB萊比錫，晉級形勢被動，或導致今季「四大皆空」兼12年來無冠，摩連奴或會連續3年無錦標落袋。諾域治中場堤迪更說：「前領隊普捷天奴離隊後，熱刺以往非常具侵略性的打法已消失，他們現在只懂等待，我們知道可為他們帶來很多麻煩。」告魯爾則說：「人們常說我擅救12碼。我和教練做了很多工作。我的水壺貼上了一些熱刺球員（包括謝特臣費南迪斯及柏洛治）射極刑資料的貓紙，結果全對了。」

另外，熱刺守將艾歷迪亞賽後被拍攝到跨過座椅，走向看台上方，疑向一名侮辱其弟的男子尋仇，其間曾高呼「他是我的弟弟」。迪亞最終因被人阻止而未能得逞，但據報曾與人有肢體接觸，甚至揮拳打人，或遭足總重罰。摩連奴說：「作為職業球員，他不能這樣做。可是，當你的家人被侮辱，我相信任何人都會這樣做。」

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