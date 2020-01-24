【抗疫新階段】前單車世界冠軍疑確診　意國未來1月體育賽事閉門　意甲周末復賽 (22:38)

環阿聯酋賽上周因兩名車隊工作人員確診而取消最後兩站，昨再新增6宗個案，累積12人染病。據意大利《米蘭體育報》報道，當中4名車手分別來自俄羅斯、意大利及哥倫比亞。由於參賽的哥倫比亞車手只得兩人，而艾斯坦拿隊的保賀基斯（Hernando Bohorquez）已完成隔離出境阿聯酋，阿聯酋航空隊的加維利亞相信是確診者。

25歲的加維利亞曾於2015及16年在場地單車世界賽奪全能賽金牌，之後轉戰公路賽，再贏2017年環意賽衝刺王，連同環法一共累積三大賽7個分站冠軍。

另外，在疫情嚴峻的意大利，當地頒布緊急法，所有體育賽事於4月3日前均需閉門舉行。意甲本周將重開，但先上演之前延期的祖雲達斯對國際米蘭等6場第26輪賽事，之後12輪將順延1周，《米蘭體育報》預計意大利盃亦要延至5月甚至暑假，而阿特蘭大下周作客西甲華倫西亞的歐聯同樣閉門；六國欖球聯賽則要押後；後日一場在錫耶納舉行的公路單車賽則已取消，兩周後的米蘭至聖雷莫經典賽亦可能步後塵。

至於世界一級方程式賽車（F1）揭幕戰澳洲站，雖然當地賽會表明可如期舉行，但澳洲對意大利等地訪客實施新的檢疫程序，根據地在意大利北部的法拉利、紅牛二隊及車胎供應商倍耐力或未能入境。F1營運及技術總監羅斯布朗表明，如有車隊未能出賽，比賽將取消。

國際汽聯（FIA）近日就去年法拉利引擎違例一事，與對方達成和解，惹來其他車隊不滿，平治、紅牛、雷諾等7支F1隊昨聯署質疑為何不檢控，要求公開調查及協議內容，否則追究。FIA今晚回覆指，具阻嚇性的和解亦是紀律處分其中一種。 另外，世界電單車錦標賽（MotoGP）泰國站就確定押後至10月4日上演，原定當日上演的西班牙阿拉岡站則推前1周。

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