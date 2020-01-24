【英格蘭足總盃】朗尼16強倒戈曼聯若入球將慶祝　蘇斯克查：他寶刀未老 (21:42)

打比郡vs.曼聯 明晨03：45開賽

朗尼今年初由美職球會華盛頓聯隊轉投英冠的打比郡，出任球員兼助教，之後各項賽事上陣12場入4球。這名英格蘭隊前隊長，過去曾兩度效力愛華頓，4次對曼聯均未能入球，今仗將是他離開「紅魔」後第3次倒戈。他賽前接受名宿兼前隊友布朗於曼聯官方電視訪問等，提及今仗是大日子，也是嚴峻挑戰，肯定若然入球必會慶祝：「我在曼聯的日子很美好，但現在已經是打比郡的球員，接下來的90分鐘，甚至120分鐘裏，我希望他們落敗，因為我想贏。但等到這場比賽過後，我會恢復曼聯球迷的身分，祝願他們之後繼續順利。」他續道，期待跟曼聯領隊蘇斯克查及助教卡域克等前隊友重聚。

曼聯領隊蘇斯克查於球員時期，曾有3季與朗尼做「紅魔」隊友，他賽前透露其兒子諾亞的偶像就是朗尼，又讚對方是曼聯歷來最佳球員及射手之一，並認為今仗他必定得到隨隊作客的曼聯球迷熱烈歡迎：「他今仗將會盡全力證明自己寶刀未老，我們必須提高警覺。我亦相信他將來成為教練時，可掌握比賽形勢及推動球員進步。」

另外，蘇斯克查透露，養傷多時的法國隊中場保羅普巴，將於下周重返一隊操練，雖或未能趕及下周英超的曼市打吡復出，但本月16日作客熱刺的大戰，或有機會候命，復出首戰即重遇曾盛傳不和的熱刺領隊摩連奴。對於首席射手拉舒福特，蘇帥指這名英格蘭隊前鋒能在4月復出已屬樂觀。

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