【東京奧運】登機返港前得悉麥迪遜資格失而復得　梁峻榮梁寶儀珍惜機會赴美備戰 (18:43)

港隊周日於德國戰畢場地單車世界賽，未能完成賽事的張敬樂及梁峻榮，在新例下獲得足夠分數超越愛爾蘭隊，而女隊亦重獲兩屆世界賽的分數，齊以第8位踩進東京奧運。二人昨晚從瑞士啟程返港前才獲悉喜訊，雖然要待上訴期過後才確認，但今日抵港後仍不敢相信，梁峻榮稱：「以為無緣入圍的一晚，自己整晚沒睡，不斷回想被裁判叫停的一刻，之後全隊檢討反省，回想一整年備戰起落，有時覺得失落資格比得到更好，因為過程學到的更多。」

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女將梁寶儀及逄瑤在世界賽獲14名，前者去年才真正加入麥迪遜行列，但之前為手肘兩度施手術，極速復出捱過十多場硬仗，今日手臂上疤痕仍清晰可見。26歲的她轉任全職車手多年，勢將首征奧運，現在回想仍覺不真實：「之前連走路也成問題，只想快點康復，但因女隊實在不夠車手，教練在我恢復後馬上召我上場，沒想到可以踩出好成績。之前打定輸數，但新例下一口氣取得約600分，若最後真的能出戰奧運，會是很大的鼓舞。」

女隊有4名車手曾參與搶分，當中以主力梁寶儀、逄瑤及楊倩玉，出征東京機會最大。梁寶儀表示仍待下周上訴期後，才敢鬆一口氣，但會按計劃與李慧詩等車手轉赴美國備戰。對於屢傳東京奧運因疫情延期或取消，她與梁峻榮均表示會做好本份，努力準備7月一戰。

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