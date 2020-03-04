【意大利盃】祖雲4強迎AC米蘭延期 C朗返葡國探中風母報平安 (17:56)

C朗原本正於意大利都靈備戰意盃4強次回合迎戰AC米蘭，惟在賽事宣布延期前已返回葡萄牙，與女友洛迪古絲及兒子探望正在醫院接受治療的母親。C朗抵達醫院時神色凝重，但今晨在社交網站表示對方情况穩定，並感謝各界關心及醫療團隊的照顧，冀外界尊重其私隱。65歲的瑪莉亞曾罹患乳腺癌，其後康復。

而原定明晨由祖雲達斯及AC米蘭合演的意大利盃4強次回合賽事，今晨宣布延期舉行，但賽期未定。當局其後解釋，指有關決定是基於難以確保入場觀戰的球迷來自哪個地區，為免增加球迷感染新冠肺炎的風險，決定將賽事改期。意大利傳媒報道，由於疫情仍未受控，意大利總理孔特或草擬緊急法案，取消未來一個月國內所有體育賽事。與此同時，意甲20支球隊的代表，今日亦會與足協召開會議，商討聯賽餘下賽程的安排。早前在社交網站炮轟賽會政策朝令夕改的國際米蘭班主張康陽，昨接受《米蘭體育報》訪問時，再次要求當局應將球迷的健康安全放在首位，屢次將賽事改期並非上策。

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