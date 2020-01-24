【英格蘭足總盃】阿仙奴挫樸茨茅夫晉8強　阿迪達讚新秀「控制戰局有點不真實」 (19:33)

與上仗歐霸32強次回合被奧林比亞高斯淘汰相比，阿仙奴今仗正選陣容有9個調動，包括7個23歲以下新秀。上半場補時階段，阿仙奴20歲攻擊手雷斯尼爾遜助攻柏柏斯達夫普路斯先拔頭籌，另一20歲鋒將尼基迪亞則在下半場51分鐘改寫成2：0，並以這比數完結比賽，自1958年12月至今，未嘗敗予暫排英甲第3位的樸茨茅夫。

阿迪達說：「我對所有球員的表現感到欣慰。這些孩子值得獲上陣機會。我不知這是否一次冒險，但結果證明是值得的。直至94分鐘，他們仍在壓迫及追逐對手。我真享受與他們合作。」他又稱讚今年1月由法林明高來投、今仗「地標」的26歲守將柏保維拿，而與後者合作中路防守的大衛雷斯亦說：「己隊不失球令我高興。柏保維拿表現優秀，踢了一場精彩比賽。我們25個球員互相幫助，準備為球隊做好工作。」然而烏拉圭隊中場盧卡斯托拉拿開賽16分鐘便疑足踝受傷，需以擔架牀抬離場，由丹尼施巴路斯入替。

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