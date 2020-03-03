【港超】足總盃周六將軍澳場閉門開鑼　港超下周二復賽一場 (18:16)

將軍澳運動場本月有9日預留給足總使用，分別為7、8、10、12、13、15、16、21及22日，劃一下午2時30分開賽，首日周六將舉行首圈的標準流浪對東方龍獅，翌日（8日）則舉行另一場首圈由理文對和富大埔。比賽閉門舉行，場內連工作人員及傳媒只限120人，但更衣室設施方面，除了每次限使用人數，賽後更不能給球員使用淋浴設施，足總只能在賽後安排專車，送球員到同區的將軍澳足球訓練中心梳洗。

至於8強至4強共6場賽事，由原定4月中至下旬，提早至下周起舉行。理文及大埔之勝方，將於8強遇冠忠南區，而流浪及東方之勝方，晉級後將對傑志。其餘兩場8強，分別為佳聯元朗對香港飛馬，以及富力R&F對愉園。決賽維持5月31日上演。

此外，港超聯賽亦將重開，於下周二（10日）下午2時30分，在將軍澳運動場上演第4周補賽，由冠忠南區對傑志，4月及之後賽程，足總僅稱之後再作公布。菁英盃決賽則由原定4月21日，延至5月10日在旺角大球場舉行。

足總盃首圈至4強賽程

地點：將軍澳運動場（閉門舉行）

3月7日（六） 14：30 首圈 - 標準流浪vs.東方龍獅

3月8日（日） 14：30 首圈 - 理文vs.和富大埔

3月12日（四）14：30 8強 - 佳聯元朗vs.香港飛馬

3月13日（五）14：30 8強 - 富力R&Fvs.愉園

3月15日（日）14：30 8強 - 傑志vs.標準流浪/東方龍獅

3月16日（一）14：30 8強 - 冠忠南區vs.理文/和富大埔

3月21日（六）14：30 4強

3月22日（日）14：30 4強

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