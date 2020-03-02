【港足】受疫情肆虐兼需強制檢疫　港足本月世盃外拒赴伊朗作客 (21:02)

伊朗確診個案已達978宗，阿聯酋航空更因疫情暫停香港往來伊朗航班。港足將於本月26日世盃外亞洲區次圈C組，赴伊朗德黑蘭作客伊朗隊。但港府上月已向伊朗發出紅色旅遊警示，並規定抵港前14日曾到伊朗的人士，需隔離14日，港足球員或因而錯過本月31日主場對伊拉克隊的另一場世盃外。

溫達倫今午表示，上周四獲國際足協回覆，指作客伊朗隊比賽暫如期舉行，但香港足總今日已回信，提出拒絕到當地比賽，並要求更改安排。至於原定在旺角大球場鬥伊拉克隊，溫達倫指若如期舉行，料仍會閉門，但在香港七人欖球賽延期下，會申請改到設施較理想的香港大球場作賽。他補充，若最終兩場世盃外延期，會以空檔期安排港超閉門補賽。

至於亞洲足協今日在吉隆坡召開會議，表示將於本周內跟國際足協商討餘下世盃外亞洲區賽程安排，並落實將3、4月的亞冠盃東亞區分組賽，延至5月中至6月底才舉行，而此前已延期賽事，則必須在8月前舉行。

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