【武漢肺炎】韓球迷確診前曾入場看亞冠　分組賽再延期　東奧棒球外圍賽、MotoGP兩站延期 (23:46)

亞洲足協今日在吉隆坡召開會議，落實未來兩個月的亞冠盃東亞區分組賽，延至5月中起才舉行。韓國傳媒則引述韓國當局指，一名於2月26日確診的27歲男患者，發病前7日曾入場觀看水原藍翼對神戶勝利船的分組賽，該仗在場觀眾逾1.7萬。這名患者居住在京畿道，是重災區新天地教會的會員。類似事件之前亦有發生，西甲華倫西亞上周有球迷及隨行記者，在歐聯作客意大利的阿特蘭大後，回國確診染肺炎。

此外，世界棒壘球聯盟就今日宣布，原定下月初在台中及雲林斗六舉行的最後一圈奧運棒球外圍賽，因疫情延期至6月17至21日。中華台北、中國、澳洲、荷蘭及兩支美洲代表，將屆時爭最後一張東奧入場券，日、韓等4國則已奪奧運資格。東奧之前已有足球、籃球、拳擊的資格賽押後，亦推遲義工培訓。

亞洲田徑總會亦應日本當局要求，取消本月15日於能美市上演的競走亞洲賽。港將程小雅原定參賽，但表示現時會改變計劃，續留本港訓練。月尾的韓國首爾馬拉松亦一樣被取消，是韓戰後首次，賽會將向參賽選手退款；同樣在首爾舉行的短道速滑世界賽，以及MotoGP本月在卡塔爾及泰國的分站則延期。另外，意甲賽會周三將開會，公布阿特蘭大迎戰榜首拉素等賽事的安排。

其他報道：【西甲】皇馬8碰巴塞首勝上榜首 雲尼斯奧斯抄C朗招牌慶祝動作（附精華）

其他報道：【港超】足總盃最快周六將軍澳運動場閉門復賽 更衣室禁沖涼引球會不滿 羅傑承感費解