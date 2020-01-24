【孫楊停賽8年】孫楊母斥當局隱瞞藥檢結果　只顧領導面子　「奮鬥被強權和謊言扼殺」 (19:44)

楊明在社交網站透露，孫楊因心肌缺血，自2008年起需服用一種名為「萬爽力」的藥物，但這種含有曲美他嗪的成藥在2014年成為禁藥，運動員卻毫不知情。孫楊其後被中國反興奮劑中心處罰禁賽3個月，但結果至2014年仁川亞運後，才向國際通報。楊明稱，有相關領導在亞運結束後作出建議，稱「將處罰結果報上去或不能通過」，而且「亞運已完結不會影響成績」。楊明稱孫楊一直堅決反對相關建議，但自己認為領導的意見是經過詳細考慮最，因此代為答應。最終當局因延遲通報，被世界反禁藥組織（WADA）警告。

楊明又表示，去年聽證會當局為孫楊聘請的律師及翻譯並非專業，在提出更換律師時更被領導拒絕，威脅若換人「就不理你了」。楊明表示後悔「輕信他人，沒有堅持到底」，最終令兒子20多年的泳池奮鬥被強權和謊言扼殺。楊明稱自己的決定對得起領導及組織，卻對不起兒子，成為「孫楊運動生涯的最大恥辱」。

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