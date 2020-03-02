【東京奧運】曹星如衝奧之路第一擊　周六碰塔吉克隊小將爭晉級 (23:56)

東京奧運亞大區拳擊外圍賽今晚抽籤，出戰男子57公斤級別的星如，周六將對塔吉克隊22歲拳手沙治索夫（Bakhtovar Sagizov）。此級別將決出6個亞大區名額，意味星如打入4強即奪穩資格，若8強止步，仍可在排名賽爭取前6位置出線；否則5月要赴巴黎轉戰世界遺材賽，趕上東奧「尾班車」。

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星如前年12月宣布追逐奧運夢後，積極「轉型」擺脫職業打法，曾赴中、台、荷蘭等地寓賽於操，今年初再到保加利亞集訓，與歐美對手累積實戰經驗。不過，受肺炎疫情影響，原定2月於武漢上演外圍賽，延至明天於約旦首都安曼展開；而為免受隔離措施影響出賽，港隊提早兩周出發，在當地隨約旦奧運隊作最後備戰。

此外，港隊唯一女將歐盈盈將出戰51公斤級別，男將譚駿軒、陳嘉華及簡亮泰亦分別出戰另外3個級別賽事。

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