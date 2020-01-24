【港超】足總盃最快周六將軍澳運動場閉門復賽　更衣室禁沖涼引球會不滿　羅傑承感費解 (18:06)

足總原定港超於昨日復賽，由理文在旺角大球場對傑志，但康文署明日起重新開放的部分戶外康樂場地，相關22個運動場僅開放跑道作緩步跑，草地及仿真草場足球場仍然關閉。而足總今午再跟各港超會代表開會後，終落實本月獲康文署開放將軍澳運動場作閉門作賽，場地限120人，而足總會在本月內，先完成足總盃首圈、8強及4強共8場賽事，每日只踢一場，足總最快明日正式公布賽程。至於賽程仍有一半的港超聯賽，有機會在本月底國際賽周前，或安排一輪聯賽。

不過，球場的更衣室設施仍受限制，比賽時兩隊平分使用4間更衣室，但每間更衣室每次只限6名球員進入更換衣服，更不能在內沖涼。會後多間球會高層均對安排不滿。

足總行政總裁溫達倫說，上周五跟民政事務局及衛生署等部門會面，康文署最終提供3個場地供閉門作賽，除了將軍澳運動場，另兩個為旺角大球場及小西灣運動場，足總先將賽程安排在將軍澳場。對於球會不滿更衣室限制，他稱現時是特殊情况，只能跟從要求。

香港飛馬會長羅傑承說，球會並無其他選擇，並對限制人數使用更衣室、甚至不准沖涼感費解，質疑當局諮詢哪個專家意見，並認為閉門作賽限120人，風險較署方開放部分運動場跑道作緩步跑，限150人為低，「如果會傳染，3個人都會危險。」東方龍獅總監李志堅說，此刻所有安排都是「奢侈品」，「現在這時勢，可獲提供理想的場地比賽，經已是沒辦法之中的辦法。」

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