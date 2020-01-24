【西甲】皇馬8碰巴塞首勝上榜首　雲尼斯奧斯抄C朗招牌慶祝動作（附精華） (17:43)

「銀河艦隊」之前7次國家打吡未能揚威，賽前則連續3場不勝，今晨上半場亦落下風，但巴塞球星美斯及艾法美路的半單刀均未能射破皇馬門將泰拔高圖爾斯的十指關。下半場形勢逆轉，皇馬的艾斯高頭槌攻門被敵衛碧基護空門。71分鐘，雲尼斯奧斯左路接應卻奧斯直線，窄位射門省中碧基入網。補時入替的皇馬前鋒馬里安奴戴亞斯首次觸球即開齋，令皇馬贏2：0，賽後26戰得56分，以1分反超前跌落次席的巴塞。

自C朗兩年前離隊後，皇馬一直在翼鋒位置上尋找其接班人，但始終未能解決火力下跌問題。前者因現效球會祖雲達斯對國際米蘭的比賽延期，今晨重返班拿貝，亦被鏡頭捕捉到他在雲尼斯奧斯入球後拍掌。雲尼斯奧斯建功後是向角球旗奔跑，再跳起、空中轉身，面向比賽場區著地，與C朗的入球慶祝動作相似。主帥施丹賽後盛讚這名巴西新晉國腳助攻助守，但同時提醒：「他有能力，但我們控制不了外間批評。這是皇馬，他要學懂在這環境下生活。」有傳另一皇馬翼鋒夏薩特將到美國，為右腳足踝施手術，預期今季復出無望，雲尼斯奧斯上陣機會勢續增。

雲尼斯奧斯的入球亦結束皇馬在國家打吡7小時入球荒，相反巴塞則45年來兩循環都未能入球。左翼衛佐迪艾巴此役雖趕及傷癒，但全場只得1次關鍵傳送，美斯亦全場只得3次射門及4次盤扭，中場布斯基斯認為是球隊未能應對皇馬的壓逼，難以推進，但表明西甲錦標之爭未完。另外，馬德里體育會作客僅憑沙奧尼古斯的入球，以1：1逼和包尾的愛斯賓奴，被同日作客以1：0小勝馬略卡的基達菲超越，跌落第5位。

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