【意甲】北部3仗賽事恐再因疫情延期　國米執行官批賽會獨裁招致亂局 (21:24)

自新冠肺炎疫情在意大利爆發後，包括足球、籃球、水球等各項體育賽事均受影響，當中意甲多場賽事需要延期。繼目前排次席的祖雲達斯對第3位國際米蘭改期至5月13日舉行後，原定今晨上演的森多利亞迎戰維羅納，亦由閉門作賽改為延期。當局今晨宣布，疫情嚴峻的地區在3月8日前暫停舉行所有體育賽事，受影響的包括第4位阿特蘭大迎戰榜首拉素、博洛尼亞對作客的祖雲達斯、以及國際米蘭主場對薩斯索羅。

由於意甲20支球隊的代表在本周三將出席會議，商討疫情下賽事安排，料屆時將表達對閉門作賽或延期的意見。意媒估計，國際米蘭及拿玻里將反對再將賽事延期，原因是兩支球隊需兼顧歐戰及意大利盃。當地傳媒以國米為例，指若球隊晉級在5月20日舉行的意大利盃決賽，在5月13日至24日期間將需出戰4場賽事，緊密賽程勢增加球員負擔。國際米蘭執行官馬路達在接受訪問時，則批評賽會未有徵詢球會意見，以致相關政策朝令夕改，當局要為現時賽程混亂的局面負責。

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