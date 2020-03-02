【場地單車世界賽】李慧詩凱林賽衛冕失敗　仍為港再添東奧入場券 (00:20)

港隊續在德國柏林出戰世界賽，爭取衛冕凱林賽的李慧詩，較早前在首兩圈輕鬆連關。她前日在爭先賽4強不敵軒絲，今在凱林賽準決賽再狹路相逢。李慧詩排第3位起步，軒絲則排第4，二人在領航電單車離場後，後上進佔前二位置，軒絲在最後3圈已排在首位，李慧詩緊隨其後，並一直保持至衝線，新西蘭隊的安祖絲則力壓英國隊猛將馬錢治，取得決賽席位。

相隔半小時後，李慧詩出戰凱林賽決賽，主入最後兩圈仍排第3，而她在最後一圈嘗試突圍失敗，而韓國隊好手李慧貞在衝線前後上，壓過澳洲隊星將摩頓奪銀，令李慧詩只獲「梗頸四」。冠軍則屬於已連奪女子爭先賽及團體爭先賽的軒絲，令這新星在主場揚威，盡攬3件彩虹戰衣。

李慧詩雖然無緣凱林賽獎牌，但繼昨日鎖定兩張東京奧運入場券後，再為港隊增添兩個名額。李慧詩過去兩屆奧運是港隊女子短途組的獨苗，今屆連奪4張入場券，意味港隊將首次在爭先賽及凱林賽均可派出兩名車手。

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