【場地單車世界賽】李慧詩凱林賽再下一城　首名殺入準決賽 (22:14)

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以次名晉次圈的李慧詩，今輪同組車手包括昨日爭先賽銅牌戰對手米切爾（Kelsey Mitchell），以及今日在首圈力壓澳洲隊星將摩頓首名衛線的荷蘭隊車手芭絲賓妮（Shanne Braspennincx）。排第3名起步的李慧詩，在領航電單車離場後保持中游位置，進入最後一圈才從第3位「爆上」首名，壓過美國隊車手戈比（Madalyn Godby）衝線；米切爾和芭絲賓妮意外雙雙出局。

身處另一組的德國隊新星軒絲（Emma Hinze）亦延續勇態，在最後兩圈半全程領先下，輕鬆以首名過關，摩頓亦以次名晉級。另一德國隊好手莉亞蘇菲（Lea Sophie Friedrich），在第1組力壓韓國隊的李慧貞、英國隊的馬錢治首名衝線，而遁復活賽晉級的俄羅斯隊星將禾諾娃，僅獲第5名出局。

至於首圈未能過關的李海恩，較早於復活賽小組敬陪末席，已完成個人今屆所有賽事。此外，長途組女將楊倩玉亦戰畢記分賽，在25公里共100圈的賽事，共8名對手成功「超圈」，一直留守主車群的港將則在10次衝刺圈未能搶得分數，最終在24名車手中排17位。

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