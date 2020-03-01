【德甲】拜仁球迷場內辱賀芬咸班主 兩軍互傳至完場 (01:22)

拜仁在今晚德甲於上半場已領先4球，其間球迷已開始放煙花瘋狂慶祝，下半場62分鐘擴大比數至6：0後，部分拜仁極端球迷高叫口號及舉橫額侮辱賀芬咸班主賀普，情况一發不可收恰，球證終在77分鐘暫停賽事，球員隨即返回更衣室通道等候，而拜仁高層如路明尼加、簡尼、沙歷咸美斯、以及主帥費歷克向相關球迷們勸籲不果，經過10多分鐘球證重開比賽，兩隊有共識地在比賽餘下的10分鐘，一直在中圈互相猜傳「的」波至完場，以回應極端球迷的行為，雙方球員還一邊聊天，場面實屬難得一見；拜仁或會被德甲賽會秋後算帳。

上季多蒙特的極端球迷，亦因不滿賀普的管理球會理念有違傳統，在場上多次喊口號及舉橫額抗議。當時德甲賽會表明，若再犯或懲罰多蒙特部分主場閉門作賽，並不排除聯賽扣分的可能性。

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