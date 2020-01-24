【武漢肺炎】祖雲國米意甲閉門變延期　法拉利總部附近爆疫情或礙F1開鑼 (20:51)

意甲賽會今晚宣布因疫情蔓延，祖雲達斯周一凌晨迎戰國際米蘭的榜首戰，以及AC米蘭對熱拿亞等其餘4仗，延至5月13日舉行。原定在5月13日舉行的意大利盃，亦將順延至5月20日舉行。

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另外，近日有外媒指，F1營運者、美國媒體集團《自由傳媒》向各隊發通告，指澳洲站及之後的巴林站、越南站均可如期上演，但法拉利領隊賓洛圖希望，賽會能夠澄清意國工作人員的入境限制問題：「我們還有為哈斯及愛快羅密歐提供引擎支援，還有倍耐力的情况，換言之有可能是最少4隊未能出賽，如果這樣還是否繼續比賽？」紅牛二隊則命令住在疫區的員工，不要到廠房上班。

類似問題亦出現在下周（3月8日）於卡塔爾開鑼的世界電單車錦標賽（MotoGP），Ducati等3隊均來自意大利。另外，環阿聯酋公路單車賽日前因疫情取消最後兩站，被隔離的167名車手初步測試對病毒呈陰性。

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