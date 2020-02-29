【菁英盃】郭嘉諾領元朗倒戈大埔遭逼和　閉門煞科復賽無期 (19:44)

郭嘉諾今季僅加盟大埔3個月，便於去年11月離隊，本月初重返上季帶領的元朗，今午於菁英盃最後一場分組賽重遇前東家。兩支球隊篤定出局，賽前他跟大埔總監馮凱文有講有笑，並在賽事有好開始，先於完半場前憑祖連奴建功領先，換邊後由黎格爾再入一球領先2：0。大埔在71分鐘由麥保美門前混戰追回一球，並於88分鐘博得12碼，元朗門將黃梓豪雖「捉到路」，但仍被韓援金承龍射入，連續兩仗有入球，亦令雙方以2：2平手。

重遇舊東家大埔，郭嘉諾笑言感覺熟悉:「賽前賽後雙方感覺都很輕鬆，我亦很高興和馮sir一樣，給很多機會年青球員。」今屆菁英盃改為分組賽雙循環制，只有兩組首名出線，郭sir建議，賽制改為首兩名出線踢4強，以增比賽競爭性。

16場菁英盃分組賽在本月11天內悉數閉門完成，經過連日賽事，將軍澳足球訓練中心（FTC）的球場草地被翻鬆，已受一定負荷。大埔總監馮凱文說，FTC設施雖欠完善，惟球場草地質素並不差：「當然希望回到更正規的球場比賽，現時唯有等，我們理解政府的擔憂，但也希望當局能支持足運，去年我在凱景也深明經營球會的困難。」郭嘉諾說，未知何時復賽下，球隊未來會續在FTC或天水圍欖球場操練或友賽。

至於頭場B組賽事，富力R&F憑射手廸布利梅開二度，以2：1反勝賽前篤定首名出線的冠忠南區，並打破對方小組不敗身。賽後富力8戰13分排次席，元朗少1分排第3。

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