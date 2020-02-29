【東京奧運】陳晞文贏獎牌賽偕鄭俊樑出線　總教練陳敬然:征奧好兆頭 (18:22)

港隊今日續於澳洲出戰RS：X滑浪風帆世界賽，女將陳晞文在獎牌賽回勇以首名衝線，雖然此前落後太多而只列總成績第10名，但憑今站兼近一年多場選拔賽佳績，足以贏下奧運港隊選拔賽。這名2012年倫敦奧運代表，與躋身世界賽金組的上屆奧運男將鄭俊樑，只待香港滑浪風帆會及港協暨奧委會確認後，便可落實出戰東京奧運。

29歲的陳晞文於8年前出征倫敦，賽前備戰曾被帆船撞至重創，需切去脾臟，之後需服用抗生素，康復後再次揚帆出海，但在上屆失落奧運出賽機會。她在2018年亞運奪銀，再於去年9月的世界賽，與鄭俊樑憑佳績取下奧運入場券。經過8年磨練，她終再圓奧運夢，總教練陳敬然更大讚她在今屆世界賽表現：「晞文在之前場次較緊張，但獎牌賽及時調整，更首名衝線。無論面對大風或細風，她都有能力躋身前三，是出戰奧運的好兆頭。」

至於男將鄭俊樑在今屆世界賽總成績名列30，陳敬然盼在未來數月助他急起直追：「對比上屆世界賽，他的成績是退步了，回去會再研究是體能還是能力下降，再作加強。」港隊明午返抵香港，再於3月中赴西班牙寓戰於操，但陳敬然透露因應疫情，仍要視乎餘下備戰部署，唯一可以肯定的是，港隊會於5至7月留守東京熟習場地。

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