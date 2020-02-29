【武漢肺炎】康文署續封足球場禁賽　足總下周一研港超安排 (15:44)

康文署自上月29日起暫停開放球場等轄下文康設施，經多次延長關閉日期後，至下周二起重新開放網球場、草地滾球場、射箭場、高爾夫球場及運動場的跑道，網上預訂及櫃位服務亦於當日恢復運作。但限制每個運動場的跑道最多容許150人同時使用，觀眾席及更衣室設施仍未開放，以減低人多聚集及病毒傳播的風險。而壁球場、公眾泳池及泳灘等會繼續暫停開放。

重開跑道的22個運動場，可作港超比賽的有8個，包括將軍澳運動場、小西灣運動場、深水埗運動場、大埔運動場、元朗大球場、屯門鄧肇堅運動場、九龍灣運動場及斧山道運動場，但康文署補充，所有運動場的體育活動將會繼續暫停，直至另行通告。足總原定明日重開港超，但因球場仍未開放，令賽事未能如期舉行，並會於下周一與各間球會開會，研究賽程安排。

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