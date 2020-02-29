【場地單車世界賽】李慧詩爭先賽不敗身被軒絲打破　挫加國車手奪銅 (08:27)

港隊今日續於德國出戰場地單車世界賽，同時是7月東京奧運前最後積分賽。幾乎穩奪兩張奧運入場券的李慧詩，休戰多時後視今站為最後演練機會，但今晨於爭先賽先遭遇考驗。她在資格賽以第4位晉級後，因而殺入4強便遇上資格賽首名的軒絲，最終在3場2勝制下以場數0：2意外地敗陣。她跌入季軍戰後，遇上應屆泛美運動員爭先賽冠軍米切爾，首場先以逾一個半車位力壓對手取勝，休息半小時後再輕鬆贏下第2場，摘得銅牌。軒絲則以直落兩場挫俄羅斯隊的禾諾娃，連同團體賽掃走兩金。

上屆連奪兩件彩虹戰衣的李慧詩，自2018年6月起在爭先賽未嘗敗績，今仗雖被打破不敗身，但仍為港在今屆開齋摘下銅牌，歷來在此項收穫1金3銅，她將在香港時間周日晚上出戰凱林賽，爭取衛冕。

而首征世界賽的18歲小將李思穎，戰畢一連4項的女子全能賽，以17名畢業；日本隊車手梶原悠未則首奪金牌，成為該國首名身披彩虹戰衣的女將，主場出戰東京奧運前先壯聲威。

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