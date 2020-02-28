【突發：孫楊停賽8年】世界賽兩金不被褫奪　勢損失以千萬計商業贊助   (23:08)

CAS今日在裁決聲明中，指孫楊雖在前年拒絕藥檢，但事發前後的藥檢均過關，亦沒證據證明他在拒檢後曾服禁藥，故他在今日裁決前的成績不受影響，意味他在去年世界賽的兩面金牌不會被褫奪。

不過，他勢因禁賽令錯過東京奧運，甚至提早退役，商業收入難免受挫。孫楊現時為吉利汽車、361度、伊利牛奶等品牌代言，其中有份贊助2022年杭州亞運的吉利汽車，去年委任孫楊為亞運形象大使。而去年11月聽證會展開前夕，由他代言的中國體育用品品牌361度，股價曾在兩日間急跌17％。

作為中國歷來首個奧運游泳冠軍，孫楊每年收入逾千萬，曾登上《福布斯》2016年中國名人榜，獎金、商業贊助等全年收入達6千萬人民幣（約6700萬港元），為中國百大最高收入中的唯一運動員，賺錢能力曾冠絕中國體壇。

此外，國際泳聯（FINA）或成孫楊禁賽令的另一受害者。FINA近年被質疑，因中國的龐大市場偏袒孫楊。事實上，FINA近年不少賽事受中國企業贊助，農夫山泉就是去年光州世界賽的主要贊助商之一，亦將贊助今年至後年世界賽。

2014年，孫楊因藥檢「肥佬」被中國泳協禁賽3個月，惟FINA在停賽期後才公布，亦未追加任何處分，孫楊在此段時間沒錯過任何重要賽事，做法引起爭議。及至而今次藥檢風波中，FINA亦被指包庇孫楊，包括日前被外媒揭發曾聯同孫楊的代表律師，要求CAS駁回國際反禁藥組織（WADA）的上訴申請。

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