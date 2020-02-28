【歐霸32強】曼聯大勝布魯日　恩哈路開齋入球獻「紅魔迷」亡姊 (19:22)

曼聯首回合作客1：1逼和布魯日，今晨返到奧脫福球場，在對手守將西蒙迪利於22分鐘禁區犯手球兼領紅被逐，由波基斯費南迪斯射入12碼先開紀錄，首次正選的恩哈路於34分鐘，接應桑馬達傳中近門射入空門，加上麥湯米尼建功及費特梅開二度，終大勝5：0。

由上海申花外借來投的恩哈路，攻入在曼聯首個入球後，即跪地雙手指天，並掀起球衣露出印有亡姊Mary肖像的內衣，內裏寫着「12-12-2019」，是其終年34歲的姐姐在家中暈倒突然猝逝的日子。這名30歲尼日利亞隊前鋒，其姊姊跟他一樣自小都是曼聯球迷，故他賽後也指這入球意義重大：「姊姊的丈夫是車路士球迷，其子女分別支持曼城及利物浦，但她一直忠實支持曼聯。」他透露，在效力屈福特時，其姊來英國看他比賽時，曾提及希望弟弟有朝一日可穿上曼聯球衣，如今更取得入球，可謂一圓亡姊的遺願。而這個入球，亦是3年多以來，首個替「紅魔」取得入球的非洲球員。

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