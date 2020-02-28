【東京奧運】港協去信港府籲購電視轉播　望「全民睇奧運」走出疫情陰霾 (18:24)

霍啟剛今午偕退役單車港將、現職港協暨奧委會「奧夢成真」計劃項目發展幹事的黃金寶，一同出席傳媒茶敍，席間談及東京奧運播映權。霍啟剛指日前去信行政長官林鄭月娥，建議由政府牽頭買下東奧播映權，除了開放播映權予電視台，亦可在康文署、學校等場地公開直播，為港隊運動員打氣，亦助市民走出疫情陰霾：「香港近幾個月確實不容易，市面低迷，飲食、商場等都很需要幫忙，相信奧運是一個良機重啟經濟，亦想用體育令大家聚焦開心畫面。如果現在甚麼都不做，待疫情過後，再談播映權已太遲，相信要在4、5月前落實，所以全民抗疫的同時，亦要把握時間推動此事。」

霍啟剛曾向在澳洲集訓備戰東奧的「美人魚」歐鎧淳徵詢意見，獲對方大力支持，而前「亞洲車神」黃金寶亦深信會令市民獲益：「疫情過去之後，社會亦需要正能量，如果能推動全民睇奧運，有助整個運動產業蓬勃起來。作為前運動員，奧林匹克精神不只關於成績，亦有互助、堅持等都能振奮人心。」

香港區奧運轉播權過往由各電視台競投，2012年倫敦奧運由有線電視投得，而上屆里約熱內盧奧運則由無綫電視投得。霍啟剛表示日、韓等鄰近國家均有類似做法，由政府先投得播映權，再分配給不同平台播放；他又表示難以估計涉及金額，亦未必要由政府全數負責。去年底有本地傳媒報道，無綫電視已放棄競投東奧播映權，當時報道指叫價達2.7億港元。

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