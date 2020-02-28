【圖輯：孫楊停賽8年】孫楊申冤表明上訴　回顧中國飛魚經典時刻 (21:41)

孫楊生涯重大時刻回顧：

2008年：出戰北京奧運，僅於1500米自由泳晉級決賽，雖無緣獎牌但獲內地傳媒稱讚為中國隊未來新星

2010年：在廣州舉行的亞運擊敗韓國隊名將朴泰桓，在1500米自破亞洲紀錄奪金

2011年：赴上海出戰長池游泳世界賽，在強項1500自破世界紀錄摘金，風頭一時無兩

2012年：在倫敦奧運乘勇出擊，先在400米自由泳奪得中國游泳隊在奧運史上首金，1500自亦告凱旋

2013年：在杭州涉無牌駕駛，被罰行政拘留7日及罰款，並遭國家隊判罰停止所有比賽、訓練及商業活動

2014年：在5月一次尿檢中被查出服用禁藥，被中國泳協處罰禁賽3個月，其後仍能趕及出戰亞運，但當局在11月才公布事件，引起爭議

2014年：在韓國仁川舉行的亞運，於4x100自由泳伙隊友破亞洲紀錄封王，但200米自由泳卻失落金牌。孫楊其後提及，在擊敗日本隊泳手萩野公介後感到很爽：「我覺得是給中國人出了口氣。說實話，日本國歌很難聽」

2015年：在俄羅斯出戰世界游泳賽期間退出1500米自由泳決賽，其後被指在賽前訓練時與巴西隊女將Larissa Oliveira發生衝突

2016年：遠赴巴西出戰里約熱內盧奧運，因感冒而缺席強項1500米自由泳，但在200自後來居上力壓對手奪金

2016年：法國籍泳手拿葛治（Camille Lacourt）稱「孫楊，他的尿液是紫色的」，又稱比賽中的作弊者令他作嘔

2017年：在匈牙利出戰世界賽，於男子200米自由泳決賽以1分44.39秒刷新亞洲紀錄稱王，亦成為首名在世界賽包攬200、400、800和1500自由泳中長距離大滿貫的男子泳手

2018年：在9月於杭州被指拒絕世界反禁藥組織（WADA）的突擊藥檢，更刁難相關工作人員，孫楊隨行保鑣更將承載血液的容器打爛

2019年：在7月舉行的長池游泳世界賽，連續4年在男子400米自由泳摘冠，但先後拒絕與澳洲選手賀頓及英國選手史葛合照，其後更斥責對方「可以不尊重我，但不能不尊重中國」

2019年：在11月於瑞士出席拒絕藥檢的聽證會，但因翻譯問題令裁決多次延期，內地傳媒更稱相關藥檢人員並非專業；孫楊其後回應事件，指「詆毀我的人超越不了我」

2020年： 國際體育仲裁法庭（CAS）宣布，孫楊被罰禁賽8年，同日表明不服裁決將會上訴

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