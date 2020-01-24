【歐霸32強】阿仙奴遭絕殺出局　奧巴美揚入倒掛失空龍：唔知點解唔入（附精華） (16:39)

兵工廠上周在首回合作客贏1：0，但奧軍後衛柏比施斯53分鐘接應角球追平總比數，令比賽進入加時。奧巴美揚於113分鐘射入精彩倒掛，但阿仙奴6分鐘後再次死球失守，被艾亞拉比破網。在兩回合計打和2：2下，奧林比亞高斯憑作客入球優惠晉級。

奧巴美揚是役原有機會再做救世主，但他在最後一擊一輪混戰中，面對空門及已失位對手門將竟射斜，隨即跪地掩面。他賽後說：「我都不知道為甚麼（射失），好難受。我有點累，也有些抽筋，但我應該入這球。」

阿仙奴亦首次在歐戰首回合作客領先下反負出局，今季只能靠英超成績爭取來季歐洲賽資格，但球隊現時只排英超第9，領隊阿迪達承認難以前4名獲得歐聯入場券，而中堅梅斯達菲亦在今仗傷出。

另外兩支英超球隊曼聯及狼隊則齊晉級16強，前者主場5：0大勝布魯日，總比數贏6：1。狼隊則2：3不敵愛斯賓奴，翼鋒柏度尼圖亦末段面對空門射斜，但總比數仍然贏6：3。上屆歐聯4強分子阿積士，則兩回合以3：4不敵基達菲。波圖、賓菲加及士砵亭亦分別被利華古遜、薩克達及巴沙克舒希淘汰，連同早一日的布拉加，4支葡超代表悉數出局。

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