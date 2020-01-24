【場地單車世界賽】李慧詩連挫中墨車手晉爭先賽4強　丹麥再推前男團追逐賽世績近兩秒 (15:31)

場地單車世界賽正於德國柏林上演，上屆包攬雙金的港隊星將李慧詩，昨晚在爭先賽200米資格賽以第4名直闖16強。她在16強先挫老對手鍾天使，8強再以場數2：0淘汰墨西哥隊車手干莎莉絲（Luz Daniela Gaxiola Gonzalez），昂首晉級4強。

李慧詩將與勁敵軒絲爭入決賽，後者挾團體爭先賽金牌威勢，今晨在個人爭先賽16強及8強同樣未逢敵手，全勝晉級。

另外，丹麥隊在男子團體追逐賽決賽擊敗新西蘭隊，並以3分44.672秒完成4公里共16個圈，將資格賽創下的世界紀錄再推前1.907秒，比再之前的紀錄更快逾3.3秒。而荷蘭隊則憑拉菲臣（Harrie Levreysen）於男子凱林賽揚威，贏得今屆第3金，於獎牌榜領先，馬來西亞隊車神阿旺則奪銅牌。

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