【東京奧運】退役飛魚科比籲勿以健康作賭注　賀素稱若取消是噩夢 (20:49)

奧運近日屢傳因疫情取消，但日本政府連番否認，強調賽事可於7月如期開戰。退役的澳洲隊名將科比近日接受訪問，呼籲當局以運動員健康為首要考慮：「我們要知道一旦出戰，運動員會有何風險，又有什麼方法可以遠離風險。一旦奧運賽會有了決定，便要下達到每一個運動員，讓他們以健康為前提去決定是否出賽。」

多名現役星級泳手目前於歐洲各地備戰，其中匈牙利隊星將賀素在兩天前，因意大利爆發疫情而搬離那不勒斯市。2016年里約熱內盧奧運，她橫掃3金1銀，坦言不願看到奧運取消，令多年備戰心血流走：「若疫情太嚴重，我會寧願奧運延期，也不願賽事取消。對運動員而言，我難以想像奧運取消，這是一個噩夢。」

而世界羽聯宣布德國公開賽及波蘭公開賽延期，其中波蘭公開賽肯定被剔出奧運積分賽。亞洲足協今日則表示正研究後備方案，再決定港隊有份參戰的世界盃外圍賽，會否需要延期。

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