【武漢肺炎】國米歐霸閉門出擊　對手抵埗戴口罩　華倫球迷訪意後確診 (21:51)

國際米蘭vs.盧多格德斯 有線602/662台 明晨04：00直播

國際米蘭所在的意大利北部倫巴第區，已累積數以百計確診個案，甚至有上周到米蘭作客的華倫西亞球迷，返回西班牙後出現病徵，並在今日確診。在這情况下，賽事將閉門上演，歐洲足協亦取消今日兩隊的賽前記者會及足協代表聚餐。客軍球員出入亦戴上口罩，並會於賽後即晚離開；國米於首回合作客贏2：0。另一意甲代表羅馬就會作客比利時的真特，前者暫領先1：0。

曼聯vs.布魯日 now643台/有線616/656台/MyTVsuper303台 明晨04：00直播

而英超球隊曼聯上周以1：1賽和布魯日後，亦會返奧脫福爭勝。有傳他們打算出售門將迪基亞，撥出資金重組球隊，會回收錫菲聯門將甸恩軒達臣。

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