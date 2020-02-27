【武漢肺炎】迪利阿里拍片借疫情開玩笑　遭英足總檢控面臨停賽 (18:41)

英足總的聲明指出：「他（迪利阿里）的帖文被指控違反英足總E3（1）規則，因為這是侮辱和/或不恰當的，並且/或使比賽名譽受損。」聲明又提到，帖文中「包括明示或暗示提及種族和/或膚色和/或族裔出身和/或國籍」。

阿里本月較早前在倫敦希斯路機場，拍攝一名亞裔男子，又拍下消毒搓手液，之後放上社交網站Snapchat，並寫道：「這病毒要比搓手液更快，我才會中招。」他其後刪除短片及公開道歉。

另外，據報熱刺前鋒哈利卡尼康復進程理想，或可於6周內提早復出，若成事勢可參戰英超最後7輪比賽，而且有機會在足總盃及歐聯上陣。他今年元旦日在英超作客敗走修咸頓時左大腿重傷，事後被指需養傷至4月中才能復練，更傳出或無緣今夏的歐洲國家盃。

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