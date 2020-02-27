【舒娃退役】好友高比遇難促成決定　舒娃未來修讀建築課程 (15:54)

舒拉寶娃昨晚透過社交專頁公布退役決定，同時接受《紐約時報》訪問。她透露上月尾原本與已故NBA名宿高比拜仁見面，但對方在約定見面的日子前3日，因直升機空難與女兒等8人離世。她又憶述每次有新想法，都會問高比的意見：「我想我們的歷練比較相似，因為我們的成就，有些事已不只關乎自己。不過，每個人都有內心脆弱一面，而這件事（高比遇難）令我好好思考未來，什麼才是真正重要的。」

曾經五奪大滿貫錦標的舒娃，承認性格倔強令她可抵受刻苦訓練，但同時要與主力右手的肩傷搏鬥逾10年。她否認是止痛藥被禁用，因而停賽後狀態一蹶不振，只是自己已無太大意欲追逐更多網球場上的榮譽：「看看，我會想有第6、7、8個大滿貫嗎？聽起來數字上會比較好，但原本亦可能是零，現在的成就已相當了不起。」她表示自己無意搞告別賽，因此上月澳網首圈已是其最後一戰。而在未來，她表示會修讀建築課程、打理自家的糖果生意，以及與英籍男友過二人世界。

相關報道：【網球】32歲舒拉寶娃宣布退役 「準備攀登人生另一座山」

相關報道：【舒娃退役回顧圖輯】實力長相兼備 網壇天后亦是廣告寵兒

其他報道：【歐聯16強】曼城怪陣反勝皇馬 哥帥解釋捷西斯任左中場原因 祖雲意外敗走里昂（附精華）