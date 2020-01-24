【歐聯16強】曼城怪陣反勝皇馬　哥帥解釋捷西斯任左中場原因　祖雲意外敗走里昂（附精華） (12:49)

曼城今仗有史達寧復出，卻意外與阿古路同列後備，正選的捷西斯亦被安放到左中場，中路由迪布尼與貝拿度施華策應後上。捷西斯早段有一次入楔攻門未能得手，另一邊皇馬射手賓施馬的頭槌，亦被艾達臣摩拉斯拍出底線。曼城及後有後衛拿樸迪傷出，更在60分鐘因後場連環失誤，被艾斯高單刀破門。

哥帥73分鐘換入史達寧，並將捷西斯撥回正前鋒即立竿見影，先由後者78分鐘接應左路傳中頭槌建功。史達寧則之後被丹尼爾卡華積禁區剷跌，迪布尼主射12碼入網。皇馬完場前更有拉莫斯禁區外拉跌單刀的捷西斯領紅，10人應戰以1：2反負。

曼城近季在歐聯的成績未見突破，其中哥迪奧拿的排兵布陣常備受質疑，今次一掃污名，在淘汰賽領軍獲第28場勝仗，超越與名帥費格遜、摩連奴及安察洛堤共同保持的紀錄。他賽後也自嘲一番：「按常理不會贏出的，不計我功勞吧。」

哥帥指勝仗是歇冬期努力成果，而無鋒陣就是看準可在兩邊創造反擊攻勢：「這10天我都在主力看皇馬的比賽重播，他們的防守體系與別不同，他們在魯營（作客巴塞隆拿）時壓逼偷球，估計今仗也一樣，所以我們也作改變。這空間是用來進攻的，自從我當教練以來，我何曾以防守為主？」迪布尼表示賽前也為戰術及用人感到意外，但相信哥迪奧拿而跟從照做。不過，前曼城門將赫特就認為，如哥帥按慣常戰術，能更早取得入球，甚至獲得更大勝仗。

另外，祖雲達斯在另一場16強首回合作客里昂，在守將馬菲斯迪歷特撞傷頭，場邊接受治理而10人應戰期間，被主隊中場盧卡斯杜沙特36分鐘一箭定江山，意外以0：1敗走。祖雲全場14射0中，而之前連續9場入球的基斯坦奴朗拿度，亦在2020年首次食白果。

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