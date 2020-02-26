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【舒娃退役回顧圖輯】實力長相兼備　網壇天后亦是廣告寵兒 (23:24)

俄羅斯籍網球天后舒拉寶娃（Maria Sharapova），今晚宣布以32歲之齡退役。這名前世界「一姐」兼四大滿貫得主，實力自然毋庸置疑，甜美長相亦令她俘虜無數球迷，多年來一直是廣告商寵兒。

2004年溫布頓錦標賽決賽，17歲的舒娃擊敗「細威」莎蓮娜威廉絲，一鳴驚人，自此在網壇迅速冒起，其後將美網、澳網及法網錦標逐一收歸囊中。而外表亮麗、身高1.88米的舒娃，賽場外同樣是風頭躉，連續11年成為《福布斯》十大最高收入女運動員，職業生涯獎金及商業收入累積3.25億美元（約25.3億港元），僅次宿敵細威。

 

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