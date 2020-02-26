【舒娃退役回顧圖輯】實力長相兼備　網壇天后亦是廣告寵兒 (23:24)

俄羅斯籍網球天后舒拉寶娃（Maria Sharapova），今晚宣布以32歲之齡退役。這名前世界「一姐」兼四大滿貫得主，實力自然毋庸置疑，甜美長相亦令她俘虜無數球迷，多年來一直是廣告商寵兒。
2004年溫布頓錦標賽決賽，17歲的舒娃擊敗「細威」莎蓮娜威廉絲，一鳴驚人，自此在網壇迅速冒起，其後將美網、澳網及法網錦標逐一收歸囊中。而外表亮麗、身高1.88米的舒娃，賽場外同樣是風頭躉，連續11年成為《福布斯》十大最高收入女運動員，職業生涯獎金及商業收入累積3.25億美元（約25.3億港元），僅次宿敵細威。
Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. Tennis—I’m saying goodbye.
其他報道：【性別平權】沙特再放寬女性限制 將籌辦首個女足聯賽
相關字詞﹕編輯推介 體育 網球 舒拉寶娃 俄羅斯天后 掛拍 退役 溫布頓 溫網 大滿貫 女子網球 回顧 圖輯 俄羅斯美少女