【網球】32歲舒拉寶娃宣布退役　「準備攀登人生另一座山」 (21:56)

近年受傷患困擾的32歲網球名將舒拉寶娃（Maria Sharapova），今日突然宣布退役。這名前世界「一姐」兼四大滿貫得主，形容網球是自己過往衡量成敗的標準，亦推動自己翻開生命下一章，並感性道：「網球呀，我要跟你說再見了，我會永遠想念你。」

她又稱，網球是自己從前的一座山，但已準備好接受新挑戰：「無論未來我如何選擇新一頁，無論我下一座山是什麼，我都會不斷推動自己，不斷向上爬，不斷成長。」

舒拉寶娃於2001年轉戰職業網壇，2004年於溫布頓錦標賽以17歲之齡稱后，再於2006年及2008年各奪美國公開賽及澳洲公開賽女單錦標，至2012年及2014年兩奪法國公開賽，盡攬四大滿貫。她於2016年捲入禁藥醜聞，獲減刑後仍遭禁賽15個月，至2017年復出，但之後受肩傷等傷患困擾，一直未重返高峰。

她今年初出戰澳洲網球公開賽，但首圈便出局，世界排名一度跌至369位，至今日終忍痛宣布掛拍。女子網壇早前有「丹麥甜心」禾絲妮雅琪掛拍，現在另一前一姐亦正式離開網壇，再次引證女子網壇改朝換代。

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