【財政預算案2020】奧運年增港協及總會資源　每年約3億變逾5億 (19:30)

步入4年一度的奧運年，新一份《財政預算案》體育發展一部分，着墨卻較去年少。預算案中先是提及，會全力支持香港運動員在東京奧運及殘奧會爭取佳績，並表示為推動本港體育發展，對港協暨奧委會與60個體育總會的總資助額，將由現時每年約3億元，在未來4年大幅增加至超過5億元，但未提及每年逾5億資助用途，港協方面則未就撥款回應查詢。預算案亦提及，會推展香港體育學院新設施大樓計劃，為本地運動員提供世界級訓練和支援設施。

去年預算案中，曾提及直接向香港運動員基金注資2.5億元，包括增加支援運動員體學雙軌發展，以及全職運動員退役後的現金獎勵，亦有提及提高對60個體育總會的資助，當時表示預計未來兩年增撥體育總會的資源，合共約1億。

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