【武漢肺炎】華倫西亞球迷訪米蘭後現病徵　沙利否認祖雲球迷作客里昂播毒 (15:39)

西班牙巴倫西亞市今日錄得首宗肺炎確診個案，而扎根當地的華倫西亞，據報有3至4名球迷向當地衛生部門報告上周到米蘭，支持球隊作客阿特蘭大後出現病徵。當局指暫時未能確認他們與新冠肺炎病毒有關，特別是潛伏期理論上相對較長。

肺炎疫情近日在意大利北部爆發，以當地另一城市都靈作為大本營的祖雲達斯，明晨將作客法甲里昂，預計有近3000球迷過境到法國。外界憂慮病毒會否因此散播，祖雲達斯教練沙利就在賽前反駁：「我覺得這是歐洲共同問題，不是意大利的問題。在意大利，我們為3500人作了病毒測試，得出現有確診人數，法國只做了300次，而我們的球迷有權利前來里昂，當然我們希望當局能控制疫情。」里昂教頭魯迪加西亞就指球隊備戰不受影響，會長則「歡迎祖雲達斯球迷到來」。

里昂今仗缺少主將迪比，但有中堅積臣丹拿雅及前鋒穆沙迪比利傷癒；作客的祖雲達斯則有前鋒希古恩、中場比真歷、基迪拉及杜格拉斯哥斯達可候命。

另外，意甲賽會確認下一輪5場賽事閉門，包括祖雲達斯對國際米蘭的前列大戰，另有4場正常舉行，而下周一森多利亞對維羅納一仗則仍待日內落實。

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