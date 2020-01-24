【歐聯16強】拜仁派車路士3蛋　基拿比起孖仍遭雲格質疑　拿玻里巴塞新帥對決言和(附精華) (12:08)

拜仁今仗反客為主，若非湯馬士梅拿頭槌中楣，早可半場領先。基拿比下半場在51及54分鐘破網，兩度助攻的羅拔利雲度夫斯基再於76分鐘埋齋，客軍首回合大勝3：0。

24歲的基拿比在阿仙奴出道，但因為2014年一次嚴重膝傷，連同外借西布朗的一季，僅在英倫上陣過11場一隊比賽，輾轉於2017年加盟拜仁兼成為主力，因此有阿仙奴球迷稱「倫敦仍是紅色的」。擔任賽事球評的雲格再次點評昔日部下，認為他當年未盡力：「這傢伙沒有極限，問題是他能否捱苦。他很聰明，但有時會想用他最舒適的踢法，這是他的問題，我嘗試過將他借到西布朗，亦無辦改善。」

車路士領隊林柏特賽後承認，「對手每方面都完勝，令我感到很沉重」。球隊更有馬高斯阿朗素末段出手打利雲度夫斯基面頰，經視像裁判（VAR）覆核後領紅牌，與佐真奴費路於三周後的次回合停賽。前鋒譚美阿巴謙亦在完場後放鬆時受傷，令「藍戰士」反勝機會渺茫。

今晨另一場賽事，由拿玻里與巴塞隆拿主帥同樣首戰歐聯的拿玻里。前者主場出擊下，半場由梅頓斯遠射，以121球追平前隊長咸錫的球會入球紀錄而領先。巴塞則在下半場憑基沙文近門扳平，但維達爾連取兩面黃牌被逐。碧基亦在補時扭傷足踝，有機會缺陣周末西甲對皇家馬德里的國家打吡。

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