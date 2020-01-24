【歐聯16強】美斯訪拿玻里再掀球王爭議　加度素:他能複製馬拉當拿功績 (22:52)

歐聯明晨上演兩場歐聯16強首回合比賽，分別是拿玻里迎戰巴塞隆拿，以及車路士鬥客軍拜仁慕尼黑。拿玻里主帥加度素知來者不善，並稱讚敵鋒美斯為「最偉大的球員」，甚至可在聖保羅球場，重複該隊兼阿根廷名宿馬拉當拿的功績。惟加度素亦不妄自菲薄，期望麾下此役展示無比戰意和勇氣。
巴塞首次出征拿玻里，令球壇再掀起美斯抑或馬拉當拿是歷來最佳的爭議。加度素說：「美斯是最偉大的球員，是每個人的典範。他在球場上做出的一切，只會在打機時出現。他是冠軍級人馬，我為曾錯過他的一些表現而遺憾，但今次可現場見證他做出馬拉當拿曾在這裏曾做過的事情。」
拿玻里翼鋒恩斯治尼卻只承認美斯是當今最佳球員，並說：「對那不勒斯人來說，馬拉當拿就是一切，他擁有懾人威力。我不想將他和美斯比較。」然而巴塞守將碧基認為，恩斯治尼及其隊友鋒將梅頓斯是優秀球員：「他倆將為我們帶來麻煩，而且拿玻里近期走勢凌厲。」
拜仁慕尼黑同時間作客車路士，拜仁教練費歷克豪言箭頭羅拔利雲度夫斯狀態大勇，有力攻破不時後防出錯的敵軍大門，而主隊領隊林柏特亦坦言即使主場作賽，拜仁也可令對手陷於掙扎中。曾效力皇家馬德里的中場高華錫卻說：「拜仁是一支偉大球隊，不過德甲比賽不及英超，故此，他們應比我軍更易養精蓄銳，我們一定會為擊敗他們做足準備。」
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