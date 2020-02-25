【英超】利物浦最快4輪後封王　續追8項聯賽紀錄 (21:36)

利物浦有望打破的英格蘭頂級聯賽紀錄（最快達成賽事）

1. 單季連勝（2月29日作客屈福特）：曼城在2017/18球季錄得18連勝，利物浦今輪已平此紀錄，再贏一場即以19場刷新紀錄

2. 冠亞軍最大分差（4月4日作客曼城）：曼城在2017/18球季以19分優勢封王，利物浦目前領先次席曼城22分

3. 不敗場數（4月11日主場對阿士東維拉）：利物浦目前跨季44場不敗，只差6場即打破阿仙奴在2004年創下的跨季49場不敗紀錄

4. 單季勝出場數（4月18日作客白禮頓）：曼城過去兩季均取得32場勝仗，利物浦至今27戰26勝

5. 單季最高分（4月25日主場對般尼）：曼城於2018年以100分奪標，利物浦現時已取得79分

6. 單季最多作客勝仗（5月2日作客阿仙奴）：曼城在2017/18球季取得16場作客勝仗，利物浦至今已累積12場

7. 單季最多主場勝仗（5月9日主場對車路士）：車路士、曼城及曼聯均曾在單季主場取得18勝，利物浦要在餘下5場主場全勝才能破紀錄

8. 不敗日數（5月17日作客紐卡素）：阿仙奴在2004年創下537日不敗紀錄，利物浦今季要繼續不敗才能在煞科日破紀錄

至於今晨主場對韋斯咸一仗，韋拿杜姆雖在9分鐘為紅軍先開紀錄，但客軍有中堅伊沙迪奧普及中場柏保路科奴斯各建一功，反超前2：1。穆罕默德沙拿於68分鐘扳平，今場第150次為紅軍上陣的沙迪奧文尼，則在81分鐘奠勝。今場交出兩個助攻的右閘阿歷山大阿諾特，今季累積12次助攻，追平自己上季寫下的英超後衞單季最多助攻次數。

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