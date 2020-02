【高比追思會:圖輯】2萬人悼傳奇　遺孀事發後首現身哭別摰愛 (19:13)

高比追思會選於當地時間2月24日假史達普斯中心舉行,紀念生前穿2號球衣的詹納,以及24號球衣的高比。直升機空難發生近1個月,高比遺孀雲妮莎首度現身,惟失去摰愛之痛絲毫未減,踏上台上甫開口已淚流滿面。她先追憶寶貝女詹納:「她有和爸爸一樣的拼勁,還是陽光般的笑容。可惜,我已沒機會看到她結婚,亦無法見證她改變女子籃球。」

她又形容先夫高比是靈魂伴侶、最佳丈夫和爸爸,叮囑天上的高比:「親愛的,你要好好照顧詹納,我還有3個女兒陪伴,我們仍是最佳團隊。願你們安息,而我們重逢之前,你們在天堂要快樂。」

「籃球之神」米高佐敦亦分享和高比相處的片段,悲慟道:「當高比去世,我的其中一部分亦隨之而亡。」此外,高比的湖人戰友奧尼爾、湖人總經理Rob Pelinka、外號「白曼巴」的女籃名將兼詹納的導師Diana Taurasi等先後致辭,歌星Beyonce、Alicia Keys及Christina Aguilera則表演致意。

米高佐敦致辭片段

"There was a way he could bring out the best in you, and he did that for me." - Michael Jordan on Kobe Bryant pic.twitter.com/7O7sRRLERt

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2020