【高比追思會:圖輯】2萬人悼傳奇　遺孀事發後首現身哭別摰愛 (19:13)

高比追思會選於當地時間2月24日假史達普斯中心舉行，紀念生前穿2號球衣的詹納，以及24號球衣的高比。直升機空難發生近1個月，高比遺孀雲妮莎首度現身，惟失去摰愛之痛絲毫未減，踏上台上甫開口已淚流滿面。她先追憶寶貝女詹納：「她有和爸爸一樣的拼勁，還是陽光般的笑容。可惜，我已沒機會看到她結婚，亦無法見證她改變女子籃球。」

她又形容先夫高比是靈魂伴侶、最佳丈夫和爸爸，叮囑天上的高比：「親愛的，你要好好照顧詹納，我還有3個女兒陪伴，我們仍是最佳團隊。願你們安息，而我們重逢之前，你們在天堂要快樂。」

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「籃球之神」米高佐敦亦分享和高比相處的片段，悲慟道：「當高比去世，我的其中一部分亦隨之而亡。」此外，高比的湖人戰友奧尼爾、湖人總經理Rob Pelinka、外號「白曼巴」的女籃名將兼詹納的導師Diana Taurasi等先後致辭，歌星Beyonce、Alicia Keys及Christina Aguilera則表演致意。

米高佐敦致辭片段

"There was a way he could bring out the best in you, and he did that for me." - Michael Jordan on Kobe Bryant pic.twitter.com/7O7sRRLERt — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2020

高比拜仁追思會全場回顧

Join us for A Celebration of Life for Kobe and Gianna Bryant. https://t.co/btsnvmsxYY — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 24, 2020

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