【菁英盃】大埔韓籍新兵梅開二度送富力出局　造就南區提早闖決賽 (17:25)

受新冠肺炎疫情，住在廣州的富力球員，如基奧雲尼、利安高、周煜辰及白鶴等，本月初抵港後隔離14天，直至上周四才會合球隊操練，4人在今仗重返正選。富力在最後兩仗菁英盃必須全勝，才可超越南區出線。仗面對已篤定出局的大埔，富力雖形勢佔優，包括基奧雲尼有次攻門被大埔門將錢兆琛擋出再中楣，但終在39分鐘先輸12碼，由昨日才正式公布加盟的金承龍主射中鵠，助「綠戰士」半場領先1：0。

換邊後初段，大埔中場唐道碧兩黃一紅被逐，富力隨即在59分鐘由基奧雲尼扳平。但之後錢兆琛屢救險球，34歲韓籍翼鋒金承龍在77分鐘把握反擊再入一球，終助大埔險勝2：1。富力賽後7戰10分，無緣追上15分的南區。

曾效力日職大阪飛腳及多承韓職的金承龍，笑言自己已34歲，戰至尾段感吃力，仍需提升體能。他透露，本想帶同現居韓國京畿道的妻子來港生活，但港府今早向韓國「封關」，只能注視疫情發展。獲選為今仗最佳球員的錢兆琛，賽後領獎時流下男兒淚，他解釋：「球隊之前士氣很低，不斷落敗，直至今天終勝出，這段時間實在不易捱。」他不希望只是今仗爭氣，要保持下去。

富力主帥楊正光稱，落敗屬欠運，亦對球證判決首個12碼略有微言。周六最後一仗對南區雖成例行公事，光sir說尊重比賽、對手及自己，會夫添應戰。基奧雲尼說，始終一段時間沒隨隊操練，賽後略感疲倦。他亦炮轟及不解足總的隔離政策，令他等本月初來港的富力球員，被禁止隨隊操練。

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