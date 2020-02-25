【東京奧運】國際奧委會成員稱5月底定東奧命運　否定移師倫敦可行性 (20:22)

多項東京奧運資格賽受疫情影響延期或取消，義工培訓亦延遲展開，但賽會多次強調7月24日展開的奧運，100%不會延遲。國際奧委會資深成員Richard Pound接受美聯社訪問，透露會方將在5月底決定東京奧運的最終命運：「要在兩個月後，才能有決定，但很好準備工夫都在進行中。這是一個很大的決定（取消與否），需要很多可靠事實去支持，但現時收到的建議，取消或延期都不在考慮之列。」

正競逐倫敦市長的保守黨候選人貝利（Shaun Bailey），上周三表示倫敦可取代東京承辦今屆奧運，惟Richard Pound表示：「很難移師其他地方，當中牽涉太多設施，難在短期內完成建成。」

儘管東奧前景未明，但聖火採集勢在必行。希臘奧組委今日公布詳情，聖火會於下月12日在奧運發源地希臘點燃，經8天傳遞後移師日本，在下月26日開始在日本國內傳遞。

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