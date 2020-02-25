【武漢肺炎】傑志韓籍職球員受封關影響　尹東憲家人滯留韓國 (14:12)

傑志有4名韓籍職球員，包括助教金東進、教練尹東憲、體能教練裴鋕垣及季中加盟的中堅朴俊炯。新型冠狀病毒肺炎疫情在港蔓延，在港的外籍職球員均送家人回國避疫，而尹東憲居港的子女因學校停課，上月安排太太及兩名子女回到韓國家鄉京畿道河南市。來港逾4年的尹東憲，與太太均持有香港非永久性居民身分證，但傑志表示，尹的女兒來港簽證到期，故港府「封關」下未能返港，太太及子女因而留在京畿道河南的祖家。尹東憲補充，由於京畿道離疫情重災區大邱市相距甚遠，亦不算太擔心家人情况，家人亦會主要留家注意健康衛生。

至於韓國隊前國腳金東進則承認因韓國疫情爆發，原定上周安排太太及女兒返回首爾，但因當地疫情惡化，故臨時取消機票，讓家人留港，並希望韓國的情况可及早好轉。

另外，香港女足將於下周日出發土耳其阿拉尼亞，參加下周三起舉行的女子土耳其盃，賽事未受新冠肺炎疫情影響，暫如期舉行。球隊今早繼續在將軍澳足球訓練中心備戰，而足總最近訂購了200支酒精消毒搓手液，今日操練後由女足主教練列卡度及黃若玲等人，連同消毒濕紙巾派給女足球員，鼓勵她們勤洗手，以及出發前做足防疫措施。女足聯賽復賽無期，加上取消了賀歲盃，女足球員已有一段時間沒比賽，但列卡度表示雖沒比賽，但球員因而能參與更多操練，加強默契。門將吳卓蔚說，曾擔心因疫情而未能出發到當地比賽，而她指經過練習數星期後已準備好。

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